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اخبار رياضية > #الشعلة يوقع مخالصة مالية مع اللاعب “عبدالعزيز تكروني”
29/01/2020   9:34 م

#الشعلة يوقع مخالصة مالية مع اللاعب “عبدالعزيز تكروني”

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وقعت إدارة نادي #الشعلة مخالصة مالية مع اللاعب “ عبدالعزيز تكروني “ متمنين له التوفيق في وجهته القادمة .

#الشعلة يوقع مخالصة مالية مع اللاعب “عبدالعزيز تكروني”

اخبار رياضية
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