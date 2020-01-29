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أخبار المناطق > “تعليم الرياض” يستثني الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من اعتماد “صحة”
29/01/2020   5:52 م

“تعليم الرياض” يستثني الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من اعتماد “صحة”

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استثنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من شرط الاعتماد من منصة “صحة”، وذلك إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض، في تعميم صدر أمس الأول الإثنين، أنه نظراً لكثرة رفض الإجازات المرضية التي لم توثق في منصة “صحة” من المستشفيات الحكومية العسكرية والمستشفيات الجامعية، وما يترتب على ذلك من فترات انقطاع طويلة للموظفة قد تصل إلى طي القيد، فإنها رفعت استفساراً لوزارة الخدمة المدنية حول هذا الخصوص. وفق “أخبار 24”.

وأضافت، أنه لحين وصول رد من الوزارة فإن على إدارات التعليم المختلفة قبول الإجازات المرضية المقدمة من الموظفات الصادرة من المستشفيات الحكومية العسكرية والجامعية، فقط لحين إشعار آخر.

“تعليم الرياض” يستثني الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من اعتماد “صحة”

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