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أخبار محلية > بسبب هذا الفيديو.. محمد بن راشد يبحث عن معلمة بمدرسة ابتدائية
29/01/2020   5:50 م

بسبب هذا الفيديو.. محمد بن راشد يبحث عن معلمة بمدرسة ابتدائية

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نشر نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو يوثق معلمة تستقبل طلابها بمدرسة ابتدائية بالإمارات بطريقة جميلة، داعيا مَن يعرفها أن يدله على اسمها.

وغرّد الشيخ محمد بن راشد بالمقطع عبر حسابه في “تويتر” وعلق عليه بالقول: “بداية يوم دراسي في الإمارات، البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة، وكلمة طيبة، وابتسامة صادقة، وتفاؤلاً وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة.. نبحث عنها لمن يعرفها؟”.

وأظهر المقطع معلمة بإحدى المدارس الابتدائية الإماراتية، وهي تستقبل الطلاب والطالبات في بداية اليوم الدراسي عند مدخل المدرسة بالابتسامة والأحضان، مع أجمل عبارات الترحيب والتشجيع. وفق “أخبار 24”.

بسبب هذا الفيديو.. محمد بن راشد يبحث عن معلمة بمدرسة ابتدائية

أخبار محلية
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