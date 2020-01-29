“فيحان”: دخلي 300 ألف ريال شهرياً.. ولو لم أكن مشهوراً لكنت “بائع حطب” مغموراً (فيديو)

قال فيحان أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الوسائل أصبحت مصدر رزقه الأساسي حالياً وكذلك عائلته، مبيناً أن أغلب المشاهير في المملكة يحققون شهرياً دخلاً بمتوسط 100 ألف ريال، ومن الصعب أن يصل هذا المبلغ إلى نصف مليون ريال.
وكشف فيحان أن دخله الشهري من الإعلانات يصل إلى 300 ألف في الشهر الواحد، مبيناً أنه لو لم يكن مشهوراً لكان يبيع حطبًا أو سمنًا الآن بحسب تعبيره، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشغل ليس عيباً.
واعتبر أن مسمى “عائلة فيحان” كان قرارًا ذكيًا، في وقت لم تكن هناك عوايل على اليوتيوب، وأن برنامجه قدم محتوى يلامس الأسر السعودية البسيطة.
#فيحان
أحصل 300 ألف في الشهر، ولو ما كنت مشهور كنت ربما أبيع حطب!#عايله_فيحان_في_ياهلا pic.twitter.com/UbjrDAHIAN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 28, 2020
#فيحان
حمدة الأقرب لقلبي، وكل أخواتها مشهورات، والسناب أصبح مصدر رزق كل العايلة في الوقت الحالي.#عايله_فيحان_في_ياهلا pic.twitter.com/Er4ORAf9mu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 28, 2020
#فيحان
“عايله فيحان” كان قرار ذكي في وقت ما كانت فيه عوايل على يوتيوب، والبرنامج قدم محتوى يلامس الأسر السعودية البسيطة..#عايله_فيحان_في_ياهلا pic.twitter.com/XTR9omlw2h
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 28, 2020
وفق “أخبار 24”.