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أخبار محلية > “فيحان”: دخلي 300 ألف ريال شهرياً.. ولو لم أكن مشهوراً لكنت “بائع حطب” مغموراً (فيديو)
29/01/2020   5:48 م

“فيحان”: دخلي 300 ألف ريال شهرياً.. ولو لم أكن مشهوراً لكنت “بائع حطب” مغموراً (فيديو)

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قال فيحان أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الوسائل أصبحت مصدر رزقه الأساسي حالياً وكذلك عائلته، مبيناً أن أغلب المشاهير في المملكة يحققون شهرياً دخلاً بمتوسط 100 ألف ريال، ومن الصعب أن يصل هذا المبلغ إلى نصف مليون ريال.

وكشف فيحان أن دخله الشهري من الإعلانات يصل إلى 300 ألف في الشهر الواحد، مبيناً أنه لو لم يكن مشهوراً لكان يبيع حطبًا أو سمنًا الآن بحسب تعبيره، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشغل ليس عيباً.

واعتبر أن مسمى “عائلة فيحان” كان قرارًا ذكيًا، في وقت لم تكن هناك عوايل على اليوتيوب، وأن برنامجه قدم محتوى يلامس الأسر السعودية البسيطة.

 

وفق “أخبار 24”.

“فيحان”: دخلي 300 ألف ريال شهرياً.. ولو لم أكن مشهوراً لكنت “بائع حطب” مغموراً (فيديو)

أخبار محلية
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