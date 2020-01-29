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أخبار محلية > ورشة عمل بأبها غدا لتصميم المطار الجديد برعاية أمير عسير
29/01/2020   5:47 م

ورشة عمل بأبها غدا لتصميم المطار الجديد برعاية أمير عسير

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تنفذ هيئة الطيران المدني، غدا (الخميس)، ورشة عمل “تصميم مطار أبها الجديد” بمدينة أبها، بالتعاون مع هيئة تطوير عسير، وذلك برعاية أمير منطقة عسير، وحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

يأتي انعقاد الورشة حرصًا من الأمير تركي على مشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين بآرائهم، والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار؛ للعمل على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة بأعمال التصميم.

وكانت هيئة الطيران المدني وقعت عام 2019 عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، والذي يتضمن تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة. وفق “أخبار 24”.

ورشة عمل بأبها غدا لتصميم المطار الجديد برعاية أمير عسير

أخبار محلية
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