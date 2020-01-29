أمر سامي يقضي بتأهيل جامع الملك عبدالعزيز ومرافقه بالخرج

صدر الأمر السامي الكريم القاضي بتكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتأهيل جامع الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -بمحافظة الخرج ومرافقه وإعادته إلى وضعه السابق بعد التطوير وأن تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعمال التشغيل والصيانة المستمرة للجامع . وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض عن الملاحظات الفنية في الجامع . وقد جاء صدور هذا الأمر الكريم إيماناً من هذه الدولة المباركة وولاتها بالعناية بالمساجد .
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين بناء الجامع في ١٤١٨/١١/٢١هـ على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تسنمه – أيده الله – إمارة منطقة الرياض حينذاك . ويعد جامع الملك عبدالعزيز من أبرز المعالم الرئيسة لمحافظة الخرج ويقع في منطقة حيوية (تراثية و إدارية وتجارية …) ، وتتكون مرافق الجامع من : مبنى الجامع الرئيسي بمساحة ٢,٤٠٠م٢، السرحة الخارجية والأروقة بمساحة ١,١٥٠م٢، سكن للأمام ، سكن للمؤذن ، سكن لمغسل الجنائز ، مغسلة للجنائز ، مبنى لجمعية تحفيظ القرآن ، مبنى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مصلى النساء العلوي ، المكتبة ومرافق المياه ، ١٠ محلات تجارية ، مواقف للسيارات تتسع ل ٢٥٠ سيارة .