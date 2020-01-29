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أخبار محلية > “العمل” تودع ملياري ريال معاشات الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة
29/01/2020   1:01 م

“العمل” تودع ملياري ريال معاشات الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، أنها أودعت مبالغ مالية بلغ إجماليها أكثر من ملياري ريال في حسابات مستفيدي ومستفيدات معاشات الضمان الاجتماعي، لشهر جمادى الآخرة.

بدوره، أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أن المبالغ المودعة اشتملت على 1.4 مليار ريال للمعاشات الضمانية، و193 مليوناً للمساعدات النقدية لأجل الغذاء، و102 مليون لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافةً إلى 364 مليون ريال بدل غلاء المعيشة. وفق “أخبار 24”.

وأكد المبارك، أن هذه المبالغ أودعت في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي مباشرة، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.

“العمل” تودع ملياري ريال معاشات الضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة

أخبار محلية
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