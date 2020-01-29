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اخبار رياضية > الفيحاء يغلق ملف انتقال بامسعود إلى النصر
29/01/2020   12:59 م

الفيحاء يغلق ملف انتقال بامسعود إلى النصر

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أكد حسام الربيعة نائب المشرف العام على فريق الفيحاء إغلاق ملف انتقال أحمد بامسعود لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعدم الاستماع للعروض المقدمة له.

وأشار الربيعة لـ”الرياضية” أن اللاعب باقٍ ولن ينتقل إلى أي محطة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت إدارة الفيحاء تلقت عرضاً من نظيرتها في النصر للحصول على خدمات اللاعب الذي يشغل خانة الظهير الأيسر، قبل أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

يذكر أن بامسعود (25 عاماً) انضم إلى صفوف الفريق البرتقالي قادماً من الهلال مطلع الموسم الجاري، وذلك لمدة ثلاث مواسم.

الفيحاء يغلق ملف انتقال بامسعود إلى النصر

اخبار رياضية
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