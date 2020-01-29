السومة: عشنا على أعصابنا.. وحققنا الأهم بالتأهل

أكد عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي، أهمية الفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي، بهدف نظيف، والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، رغم الغيابات العديدة.
وافتقدت كتيبة أهلي جدة، المهاجم عمر السومة في مباراة استقلال دوشنبه، بسبب الإصابة بخلع في الكتف، وغيابه لمدة أسبوعين؛ للتعافي والتأهيل.
وقال السومة في تصريحات تلفزيونية: “نحمد الله على الفوز الليلة والتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وهذا هو الأهم في تلك المباراة”.
وأضاف: “واجهنا غيابات عديدة، وبالأخص في خط الهجوم، وهذا صعّب المباراة علينا، ولكن اللاعبين قدموا الأفضل ولم يقصروا وحصدوا الهدف من اللقاء بالدقائق الأخيرة”. وفق “كووورة”.
وأكمل: “الضربات الثابتة هي من تحسم تلك المباريات، ونجحنا بالتسجيل بالنهاية بعدما عشنا على أعصابنا على مدار فترات اللقاء”.
وغرد الهداف السوري عمر السومة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، مساء الثلاثاء، عقب التأهل لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية: “الحمدلله والشكر… مبروك لجماهيرنا”.