أمرابط: لن أغادر النصر.. أريد البطولات

أبدى المغربي نور الدين أمرابط محترف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر رغبته في البقاء مع ناديه وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم؛ مشيراً إلى أنه يسمع الكثير من الشائعات حول مستقبله مع النصر.
ونشر النجم المغربي تغريدة عبر حسابه بتويتر، جاء فيها:” أسمع الكثير من الشائعات حول مستقبلي مع النصر لكن كما وعدت أرغب في البقاء وتحقيق المزيد من الإنجازات هذا الموسم وانا سعيد دائماً في النصر”.
وكان أمرابط عاد إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة ضمك ضمن الجولة الـ16 لدوي كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “الرياضية”.
وغاب اللاعب المغربي عن تدريبات الفريق العاصمي، لتواجده في عيادة النادي للتعافي من إصابة تعرض لها في فوز النصر على الاتفاق في الجولة الماضية.