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أخبار محلية > بينها الرياض.. “الأرصاد” تكشف عن المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة اليوم
29/01/2020   12:55 م

بينها الرياض.. “الأرصاد” تكشف عن المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة اليوم

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد، ممثلة في المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، عن المناطق التي سجلت أدنى درجات الحرارة بالمملكة اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الهيئة أن مناطق القصيم والرياض سجلت 5 درجات مئوية، فيما سجلت تبوك 4 درجات حرارة، فيما كانت القريات الأقل في درجات الحرارة بـ3 درجات مئوية.

وكانت الهيئة توقعت في تقرير لها اليوم أن يشهد طقس المملكة سماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الرياض ،الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، ونشاط للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).وفق “أخبار 24”.

بينها الرياض.. “الأرصاد” تكشف عن المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة اليوم

أخبار محلية
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