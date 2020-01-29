5800 متقدم على منصة الابتعاث الثقافي خلال أسبوع

كشفت وزارة الثقافة، أن المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي استقبلت منذ إطلاقها قبل أقل من أسبوع، نحو 5800 طلب تقديم، مبينةً أن الطلبات المقدمة ستدخل لمدة 6 أسابيع مرحلة الفرز الأولية التي تشمل مطابقة المستندات.
وأبانت أن هذه الطلبات تضمنت 5533 طلباً على مسار الراغبين الجدد، و126 طلبا على مسار الحاصلين على قبول مسبق، و140 طلبا على مسار الدارسين على حسابهم الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالكريم الحميد، أن مرحلة الفرز الأولية تبدأ منذ لحظة تقديم الطلب، وتتضمن مطابقة الطلب لمعرفة ملاءمته لشروط البرنامج، ثم بعد اجتيازه تبدأ مرحلة دراسته من قبل إدارة البرنامج لإصدار القبول من عدمه أو إذا كان مقدم الطلب بحاجة لتدريب داخل المملكة، وهي تمتد لـ8 أسابيع. وفق “أخبار 24”.
وشدد المتحدث على ضرورة استيفاء المتقدمين جميع شروط برنامج الابتعاث الثقافي الموضحة في المنصة، خاصة في مساري الحاصلين على قبول مسبق والدارسين على حسابهم الخاص، الأمر الذي يتطلب قبولاً غير مشروط من المؤسسات التعليمية المدرجة في المنصة.