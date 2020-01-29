يُعد التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية التي توليها وزارة الصحة السعودية أهمية كبيرة، خاصة في ظل وجود خطط متكاملة للدفع نحو المسار الذي يتماشى مع الرؤية السعودية الطموحة 2030، وتملك مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية والتي تأسست في منتصف تسعينيات القرن الماضي (1995) استراتيجية متقدمة تقوم على أسس تقديم خدمات طبية رقمية، إضافة للنهج نحو التحول للمستشفيات الرقمية الكاملة، وخلق بيئة إلكترونية صحية، مع تأمين أحدث تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومتابعة كل جديد يطرأ على القطاع الصحي.
الرعاية الرقمية
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية الأستاذ “ناصر بن محمد الحقباني”، إلى تبنيهم الخطة الثالثة للاستراتيجية الحكومية الوطنية للتحول الرقمي الواعدة (2019-2022)، والتي من أبرز مخططاتها “الصحة الرقمية”.
وأضاف الحقباني، أن مجموعة الحبيب الطبية نجحت في أكتوبر الماضي (2019) في تدشين أول مستشفى سعودي لـ “الصحة الرقمية المتكامل” بمدينة الخبر بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير و310 عيادات بكافة التخصصات، ويضم أفضل تقنيات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 9 روبوتات تساهم في خدمة المراجعين باللغتين “العربية والإنجليزية”، وأكثر من 70 خدمة طبية تقدم عبر الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني، وأجرى عدداً من التدخلات الجراحية بأيدي كفاءات طبية عالمية وكوادر وطنية مؤهلة مدعومة بتجهيزات هي الأحدث من نوعها عالمياً، ويعمل المستشفى رقميا بما يضمن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في أسرع وقت.
وتهدف استراتيجية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، للتحول الكُلي نحو المنشآت الصحية الرقمية التي تستخدم الأنظمة الإلكترونية في جميع مراحل تقديم الرعاية الصحية، وأكد الحقباني، أن المجموعة تدرس وتتابع باستمرار التقنيات العالمية الصادرة حديثًا، من أجل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لعملائها في مختلف مناطق المملكة والدول التي توجد بها، معتبرًا ذلك سياسة ناجحة في تطوير وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والاضطلاع بدورها في تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية وتأهيل الكوادر الطبية والفنية والتمريضية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات سليمان الحبيب الطبية أن رؤية المملكة 2030 طرحت فرصاً واسعة وغير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي الرقمي، وخلقت بيئة تنافسية تتسم بالشفافية والعدالة لمقدمي الخدمات، ورفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية لإتاحة خيارات أكثر تنوعاً للمرضى والمراجعين.
التميز الطبي
يذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أحد رموز الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وما يميز منشآتها الصحية حصولها على الجوائز العالمية المرموقة، لتحقيقها معايير الجودة وتطبيق المقاييس والمواصفات العالمية الخاصة بإنشاء المستشفيات وطرق تقديم الخدمة الصحية في كافة التخصصات،إذ سجلت المجموعة اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأحد المنجزات الوطنية التي تُسجل باسم الوطن على المستوى الدولي في مجال الرعاية الصحية، وما يجعل هذا الإنجاز أكثر خصوصية هو أن هذا الرقم القياسي هو الأول على مستوى العالم، إضافة إلى أنه تحقق عبر بوابة وحدات العنايات المركزة التي بلغ سعتها “796” سريرا، ويمثل ذلك تتويجاً للعمل الدؤوب الذي أنجز طوال السنوات الماضية، وتجسيدًا لقوة العزيمة والتصميم والمثابرة التي تتحلى بها المجموعة كقيادة وعاملين.
كما حققت المجموعة الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي عن مشروع صحة وسلامة المرضى بالعناية المركزة، وتطوير أقسام العناية الحرجة والتي تأتي امتداداً لشهادات واعترافات كثيرة وصلت لأكثر من مائة شهادة سبق وأن حصلت عليها المجموعة من منظمات وهيئات صحية محلية ودولية بعد تطبيقها لمعايير الجودة.
كما نالت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية جائزتي الريادة والجودة لخدمات العملاء ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى جائزة التميز بالشرق الأوسط في توطين الوظائف، كما حلت ضمن قائمة أقوى 100 شركة تأثيراً في العالم العربي وفقاً لتصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، وحصدت أيضًا جائزة التميز في الخدمات الجراحية والعمليات Excellence in Surgery Services Award من بين عدد كبير من المستشفيات العربية والشرق أوسطية.
كما نالت جميع مستشفيات المجموعة شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية (JCI) من الهيئة المشتركة الدولية، وحصدت مراكز علاج السمنة بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية على ترخيص منظمة SRC الأمريكية ضمن مراكز النخبة والتميز في هذا المجال لتكون بذلك الجهة الوحيدة المرخصة من تلك المنظمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وفق “أخبار 24”.