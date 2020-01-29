بنك التنمية الاجتماعية يوقف قرض “آهل” تمهيداً لإطلاق برنامج بديل

أوقف بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل “إعادة التمويل”، الذي يستهدف دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتها، مبيناً أنه يعتزم تطوير برنامج بديل.
وأوضح البنك في تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه تم إيقاف منتج “آهل”؛ لتطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قِبل البنك.
وأبان أنه يمكن الراغبين ممّن لم يستفيدوا من القرض؛ التقدم حسب الشروط والأنظمة المعمول بها من قبل البنك.
يذكر أن البنك كان يقدم قرض “آهل” للمستحقين من الذكور الموظفين والمتسببين والمتقاعدين، والنساء من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ومن أبرز مميزاته أنه دون فوائد وتصل المبالغ التمويلية فيه إلى 60 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.