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أخبار محلية > بعد انتشار حالتها عبر مواقع التواصل.. الشؤون الاجتماعية بعسير تتدخل لعلاج طفلة تعاني مرضاً خطيراً
29/01/2020   10:53 ص

بعد انتشار حالتها عبر مواقع التواصل.. الشؤون الاجتماعية بعسير تتدخل لعلاج طفلة تعاني مرضاً خطيراً

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ظهرت طفلة تُدعى عائشة الريشي تبلغ من العمر 6 سنوات تعاني من مرض عين السمكة والجفاف الشديد والحكة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعلاج لها، فيما تفاعلت لجنة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير معها.

وأوضحت والدة الطفلة التي تسكن بمحافظة القحمة بمنطقة عسير وفقاً لـ”الوطن”، أن طفلتها أصيبت بالمرض بعد ولادتها بـ10 أيام وظلت تعاني منه حتى وصل عمرها 6 سنوات، مبينة أنها بدأت العلاج في مستشفيات القطاع الخاص والعام.

وأضافت أن ظروفها المادية لا تفي بالغرض لعلاج طفلتها التي ما زالت تحت رعايتها بعد انفصالها عن والدها وتخشى أن تتدهور حالتها خاصة مع كِبر سنها، مطالبة بمعالجتها في أحد المستشفيات المتقدمة داخل أو خارج المملكة.

وقال المدير العام لفرع وزارة التنمية الاجتماعية بالمنطقة حسين المري، إنه تمت زيارة الطفلة بمنزلها وسلّم خطاباً لأسرتها لمراجعة المستشفى وتزويدها بالتقارير الطبية اللازمة، مبيناً أن العلاج يتبع لوزارة الصح

بعد انتشار حالتها عبر مواقع التواصل.. الشؤون الاجتماعية بعسير تتدخل لعلاج طفلة تعاني مرضاً خطيراً

أخبار محلية
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