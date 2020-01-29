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اخبار رياضية > مع اقتراب عودته للملاعب.. شاهد رد فهد المولد على أنباء انتقاله من الاتحاد لصفوف النصر
29/01/2020   10:50 ص

مع اقتراب عودته للملاعب.. شاهد رد فهد المولد على أنباء انتقاله من الاتحاد لصفوف النصر

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رد لاعب نادي الاتحاد فهد المولد على الأنباء المتداولة حول قرب رحيله عن الاتحاد وانتقاله لنادي النصر، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة إيقافه وعودته للملاعب.

وظهر المولد في مقطع نشرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، وأكد في رده على سؤال حول عودته للاتحاد من عدمها، أنه سيواصل مسيرته الكروية مع فريقه.

يذكر أن المولد ينفذ عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه من لجنة المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه، ويتبقى من فترة إيقافه نحو شهر ونصف. وفق “أخبار 24”.

#فيديو : جانب من حضور نجم #الاتحاد

مع اقتراب عودته للملاعب.. شاهد رد فهد المولد على أنباء انتقاله من الاتحاد لصفوف النصر

اخبار رياضية
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