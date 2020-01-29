مع اقتراب عودته للملاعب.. شاهد رد فهد المولد على أنباء انتقاله من الاتحاد لصفوف النصر

رد لاعب نادي الاتحاد فهد المولد على الأنباء المتداولة حول قرب رحيله عن الاتحاد وانتقاله لنادي النصر، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة إيقافه وعودته للملاعب.
وظهر المولد في مقطع نشرته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، وأكد في رده على سؤال حول عودته للاتحاد من عدمها، أنه سيواصل مسيرته الكروية مع فريقه.
يذكر أن المولد ينفذ عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه من لجنة المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه، ويتبقى من فترة إيقافه نحو شهر ونصف. وفق “أخبار 24”.
#فيديو : جانب من حضور نجم #الاتحاد
الكابتن #فهد_المولد لمباراة في الدوري
الإماراتي بين #الوصل vs #النصر ،،،
*ملاحظة:
باقي حوالي شهر ونصف على موعد عودة
الفهد لتمارين الاتحاد، وفقاً لقوانين فيفا
Via: @alittihadSport
pic.twitter.com/cqcbObrIEV
— هاني – اتحادي دريسدن (@Mr_Milyani) January 28, 2020