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أخبار محلية > بالفيديو.. الأميرة حصة بنت سلمان ترعى زيارة الأيتام والمسنين إلى فعاليات “شتاء الرياض”
28/01/2020   9:55 م

بالفيديو.. الأميرة حصة بنت سلمان ترعى زيارة الأيتام والمسنين إلى فعاليات “شتاء الرياض”

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رعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز زيارة أيتام ومسنين إلى فعاليات “شتاء الرياض”.

وتكفلت الأميرة حصة برعاية زيارة جمعية إخاء لرعاية الأيتام لمنطقة ‫”وينتر وندرلاند”، وزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ‫لمنطقة “المربع”.

وأظهر فيديو زيارة الأيتام لمنتزه “وينتر وندرلاند” الذي يُعتبر من أهم وأبرز الأماكن الترفيهية في الرياض، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم. وفق “أخبار 24”.

من جهتها، قدّمت الهيئة العامة للترفيه شكرها للأميرة على هذه اللفتة الإنسانية برعايتها زيارة الأيتام والمسنين لمناطق شتاء الرياض الترفيهية.

بالفيديو.. الأميرة حصة بنت سلمان ترعى زيارة الأيتام والمسنين إلى فعاليات “شتاء الرياض”

أخبار محلية
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