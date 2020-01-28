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أخبار محلية > “الصحة العالمية”: 4428 إصابة بـ”كورونا” في الصين.. و106 حالات في 13 دولة أخرى
28/01/2020   9:55 م

“الصحة العالمية”: 4428 إصابة بـ”كورونا” في الصين.. و106 حالات في 13 دولة أخرى

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أعلن كريستيان ليندمار المسؤول في منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 4428 حالة إصابة بفايروس “كورونا الجديد” داخل الصين، و106 حالات خارجها في 13 دولة.

وأفاد بأن الفايروس ينتشر في الصين على نطاق واسع ويمثل حالة طوارئ هناك؛ لكن في خارج الصين لا يمكن أن ينتقل إلا عبر المسافرين العائدين من الصين.

وأكد ليندمار أن خطورة الفايروس ارتفعت على المستويين الإقليمي والعالمي، داعياً لتنسيق جهود الاستجابة الدولية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية الميدانية العاملة في الصين توصلت إلى أن فترة حضانة الفايروس تتراوح ما بين يوم واحد و14 يوماً، ويمكن خلال هذه الفترة نقل العدوى.

“الصحة العالمية”: 4428 إصابة بـ”كورونا” في الصين.. و106 حالات في 13 دولة أخرى

أخبار محلية
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