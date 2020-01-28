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أخبار المناطق > حرس الحدود ينقذ مواطناً سقطت سيارته في البحر بالخبر
28/01/2020   9:28 م

حرس الحدود ينقذ مواطناً سقطت سيارته في البحر بالخبر

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تمكنت دورية البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالخبر، اليوم الثلاثاء 3/ 6/ 1441هـ، من إنقاذ مواطن سقطت سيارته في البحر، وغمرتها المياه، وذلك في حي المهندسين بمحافظة الخبر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC ) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخبر، والمتضمن إفادة الدورية الساحلية بسقوط مركبة من نوع (تاهو ) في البحر، وغمرت بالمياه تماماً، وذلك في حي المهندسين بمحافظة الخبر، وأضاف:” على الفور، تم توجيه دورية البحث والإنقاذ إلى الموقع، حيث تم بتوفيق الله إنقاذ قائد المركبة من قبل أفراد الدورية الساحلية المتواجدة في الموقع، والاتصال على الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته، والكشف عليه، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، كما تم انتشال المركبة الغارقة من موقعها في البحر بمساعدة فريق (المحترفون) للبحث والإنقاذ التطوعي”.

وأهاب المتحدث الإعلامي بسائقي المركبات الالتزام بقواعد السلامة وأخذ الحيطة والحذر من المخاطر قرب الشواطئ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

حرس الحدود ينقذ مواطناً سقطت سيارته في البحر بالخبر

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