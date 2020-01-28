"نائب وزير النقل" يكرم عمال شركة صيانة ساعدوا مواطناً تعطلت سيارته

كرّم نائب وزير النقل بدر الدلامي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عمال من العمالة التابعة لشركة منفذة لأعمال الصيانة في منطقة ديراب جنوب غرب الرياض.
وقال الدلامي إن هذا التكريم نظير تقديمهم العون والمساعدة لأحد المواطنين، الذي بدوره بعث رسالة تحوي إشادة بفرق الصيانة التي قامت بمساعدته عند تعرض مركبته إلى عطل مفاجئ وتوقفها في أحد الشوارع النائية بالمنطقة في ساعات الليل المتأخرة، وعدم قدرته على استخدام هاتفه الجوال.
وأضاف الدلامي أن الوزارة تثمّن لهم جهودهم الإنسانية وتقديمهم المساعدة والعون لقاصدي الطرق، وتفخر بكونهم ضمن فرق الصيانة التابعة لمشاريع وزارة النقل.
وفق “أخبار 24”.