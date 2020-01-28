بالفيديو.. الكاتب “السويد”: لم أتسبب في إيقاف “صحيفة الحياة”.. والموضوع “مجاملات وزراء”

قال الكاتب عبدالعزيز السويد إن وزير الإعلام الأسبق إياد مدني، أمر بإيقافه عن الكتابة في صحيفة الحياة، ومن ثَمَّ أوقف الصحيفة كاملة لمدة 4 أيام؛ بسبب مقال لا علاقة للكاتب به.
وأضاف خلال لقاء في برنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية” أمس، أن الإيقاف لم يكن لمقال معين، إذ توجه الناشر في الصحيفة الأمير خالد بن سلطان إلى الوزير ليسأله عن سبب الإيقاف، ولم يكن هناك جواب صريح عن السبب.
وأشار إلى أن موضوع الإيقاف قد يكون مجاملات وزراء، مبيناً أن الأمير طلب منه بعد إيقاف الصحيفة محلياً كتابة المقالات في الطبعة الدولية وقد تم نشرها. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه بعد الإيقاف انتشر مقال عبر الإنترنت ونُسب إليه، لكنه نفى أنه كتبه، مضيفاً أنه لو تم الافتراض أنه مَن كتب المقال فإنه غير منشور في الصحيفة، وقد نُشر لتسبيب الإيقاف، وفي وقتها وجهت خطابًا إلى وزير التجارة السابق هاشم يماني بأنه لا علاقة لي بالمقال المنشور في المنتديات.
#فيديو
الكاتب #عبدالعزيز_السويد_في_الصورة
لا علاقة لي بالمقال الذي تسبب في وقف #صحيفة_الحياة pic.twitter.com/dUoSjNC6tC
— في الصورة (@Fealsora) January 27, 2020