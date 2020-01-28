الهلال يفتح ملف إدواردو

تعمل الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل هذه الأيام على إنهاء موضوع تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو والذي ينتهي بعد 4 أشهر، وتأمل الإدارة أن يتم الاستفادة من عقد اللاعب وبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتجنب انتقاله بدون مقابل عائد لإدارة النادي حيث وافق اللاعب على ذلك ويتبقى الاتفاق على بنود العقد الجديد.
وكانت إدارة الهلال أنهت مؤخراً اتفاقاً مع المدافع علي آل بليهي، على التجديد معه، بعقد يمتد لـ 3 سنوات مقابل 6 مليون ريال في السنة،
من ناحيته، فضلت الإدارة التريث في إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية حيث وضعت بعض الأسماء على طاولة المفاوضات ولم يتم التعامل معها بجدية تامة ومن المتوقع أن يكون مداالله العليان اللاعب الوحيد المنضم للفريق خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتم تأجيل جلب بقية الأسماء مع نهاية الموسم الحالي. وفق “المدينة”.
الجدير بالذكر، أن الروماني رازفان لوشيسكو لم يطلب من إدارة النادي الاستعانة بعدة أسماء حيث أبدى ثقته الكبيرة ورضاه عن اللاعبين المتواجدين بالفريق.