الاتحاد يفاوض هدافاً أجنبياً قبل «إغلاق الشتوية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مناقشة إدارة الاتحاد المدرب الهولندي هينك تين كات حيال سوء نتائج الفريق التي كان آخرها تعادل الفريق مع العدالة السبت الماضي سلبياً ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب المصدر فإن إدارة الاتحاد تضع ثقتها بالمدرب الهولندي لعودة الفريق لتوهجه، إلا أنها مع ذلك تراقب وتناقش الجهاز الفني في جميع الأمور المتعلقة بالفريق ومنها الفنية كذلك، على أمل أن تساهم العناصر الفنية الجديدة التي تم ضمها للكتيبة الصفراء مع إغلاق الميركاتو الشتوي الجمعة المقبل في تحسن النتائج والعمل الفني للفريق بشكل عام.
وواصلت إدارة الاتحاد محاولات إقناع نظيرتها في التعاون بالتنازل عن الـ6 أشهر المتبقية للاعب عبد المجيد السواط بتقديم مبلغ مالي إلى جانب الموافقة على إعارة أحد لاعبي الفريق للنادي السكري، وذلك ليتسنى تسجيل السواط في كشوفات الفريق الرسمية خلال الميركاتو الشتوي.
وأرجع السواط اختياره للانضمام للاتحاد لكون المفاوضات كانت أكثر جدية، وحرص الإدارة الاتحادية على إتمامها إلى جانب أفضلية العرض المالي المقدم له، نافياً امتناعه عن المشاركة في تدريبات التعاون، مؤكداً احترامه الكبير لفريقه السابق ولجماهيره وإدارته، مبيناً أن المدة المتبقية بعقده 6 أشهر، وأن هناك محاولات اتحادية لشراء المدة من ناديه.
وتسارع إدارة الاتحاد الخطى خلال الساعات القادمة في إتمام صفقة المهاجم الأجنبي الذي تنوي التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأول تمهيداً للإعلان الرسمي عبر المركز الإعلامي للنادي، وذلك إثر رغبة مشتركة تجمع الإدارة والجهاز الفني على ضرورة وجود مهاجم قادر على اقتناص أنصاف الفرص والتسجيل.
وكان صالح الصقري المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، أكد ما تناولته «الشرق الأوسط» عن مساعٍ اتحادية لحسم صفقة المهاجم الأجنبي قبل إغلاق فترة التسجيل الشتوية في تصريحات إعلامية أعقبت مواجهة فريقه بالعدالة، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع أكثر من مهاجم سيتم حسم أحدها، في الوقت الذي يبرز المهاجم المغربي أيوب الكعبي كأحد الأسماء القريبة من ارتداء القميص الاتحادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد سلامة ونظامية موقف ناديه تجاه احتجاج العدالة، مضيفاً: «موقفنا نظامي وسليم تجاه احتجاج العدالة بشأن لاعبينا الأجانب، وبرونو أوفيني لعب بعد الموافقة من رابطة دوري المحترفين». وفق “الشرق الأوسط”.
وتقدم نادي العدالة باحتجاج رسمي لمراقب المباراة بعد تعادله سلبياً مع الاتحاد السبت الماضي، بدعوى عدم نظامية مشاركة لاعبين من المحترفين الأجانب بالاتحاد في المباراة بداعي وجود لاعب ثامن مسجل في كشوفات الفريق الاتحاد كلاعب ثامن متمثلاً في الصربي ألكسندر بريجوفيتش.
وأشار الصقري إلى عدم وجود رغبة اتحادية لتقديم احتجاج بشأن لاعب العدالة أحمد مصطفى مرة أخرى، مرجعاً سبب استبعاد المدرب الهولندي للفريق هينك تين كات من حساباته الفنية لمواجهة العدالة الحارس فواز القرني لإصابة اللاعب، مبيناً أن عدم مشاركة حمدان الشمراني في المباراة جاءت لوجود البرازيلي جوناس دي سوزا ومواطنه برونو أوفيني.
في المقابل، أوضح الهولندي هينك تين كات مدرب الاتحاد، أن المشكلة التي يعاني منها الفريق تتمثل في عدم وجود مهاجم هداف، وعدم استغلال الفرص السانحة للتسجيل، مشيراً إلى أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام العدالة الذي أهدر لاعبوه الوقت في السقوط المتكرر على أرضية الملعب.