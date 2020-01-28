النصر يغلق مفاوضات المؤشر

أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن إدارة النصر أغلقت باب المفاوضات مع سلمان المؤشر لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعدما اشترطت عليه عمل مخالصة نهائية مع ناديه الأهلي.
وذكرت المصادر نفسها، أن الإدارة النصراوية أبلغت الوسيط في مفاوضات المؤشر أنها لن تنتظر دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده كونها تتزامن مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية الجمعة المقبل.
وأضافت المصادر، أن إدارة النادي العاصمي أشعرت الوسيط بإغلاق المفاوضات، ولن يتم فتحها مجدداً إلا بعد حصول اللاعب على مخالصة نهائية من ناديه، ليتم بعدها تلبية طلباته التي حددها مسبقاً وهي الحصول على عقد لمدة 3 أعوام مقابل نحو 13.5 مليون ريال بواقع 4.5 مليون ريال عن كل موسم.