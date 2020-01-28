القرناس : المنتخب النسائي جاهز للمشاركة في «الخليجية»

شدد أمين عام الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس عضو اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون، على أن هدف ممثلي الوطن الهلال والأهلي في البطولتين الخليجية والعربية، هو المنافسة على لقب البطولتين، لما يملكانه من إمكانات عالية، حيث يشارك الهلال بالخليجية في الكويت، ويشارك الأهلي في البطولة العربية بالقاهرة.
وأوضح القرناس الذي سيكون عضوا بلجنة الاحتكام بالبطولة الخليجية في الكويت، أن منتخب الطائرة النسائية سيشارك في البطولة الخليجية بالشارقة، وهذه هي المشاركة الأولى لنا، وحقيقة اللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد سهلا جميع المتطلبات، ونشكر «جامعة نورة» على تهيئة اللاعبات اللاتي يتدربن يوميا بصالة رعاية الشباب وبالجامعة، ونتمنى لهن التوفيق في هذه المشاركة. وفق “الرياضية”.
من جهه أخرى، أوضح مشرف طائرة الأهلي أيمن تازي، ومساعد مدرب الهلال إبراهيم الحربي، أن مشاركتهم لتقديم مستوى مشرف للطائرة السعودية، ولن يكون هناك معسكر خارجي للفريقين، حيث اكتفى الهلال بمعسكر في الشرقية، فيما اكتفى الأهلي بمعسكر في جدة.
تازي والحربي شكرا أمين عام الاتحاد القرناس، على تسهيل مهمة الفريقين في البطولتين «من حيث تقديم وتأخير بعض مبارياتنا بالدوري، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لنا، وحتى قرعة البطولتين كان موجودا، وهذا من حرصه على تسهيل مهمتنا في البطولات الخارجية».