ترقب لإعلان ترامب صفقة القرن اليوم.. ومصادر تكشف بعض ملامحها

كشفت مصادر مطلعة أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، التي يترقب العالم الإعلان عن بنودها خلال الساعات المقبلة، تتضمن حل الدولتين مع إبقاء وضع القدس الشريف تحت الإدارة الأردنية.
ولم يناقش الرئيس ترامب خطته “صفقة القرن” التي يجري الإعداد لها منذ 3 سنوات وعمل عليها فريق سلام بقيادة صهره ومستشاره جاريد كوشنر، مع الفلسطينيين، إلا أنه ناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك مع زعيم حزب “أبيض أرزق” الأمريكي بيني جانتس خلال لقائه بهما الإثنين.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”العربية نت”، أن الخطة تتضمن اعتراف أمريكا بضم إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية، باعتبارها أمرا واقعا فرضته إسرائيل منذ احتلالها الضفة الغربية.
كما يقرّ ترامب في خطته حق إسرائيل في ضم أراضٍ جديدة لدواع أمنية، بجانب حقها في الاستمرار بنشر قواتها بشكل دائم على الحدود مع الأردن، وضم “غور الأردن” أيضاً لأهميته لأمن إسرائيل.