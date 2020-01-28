نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد”: هذه أدنى درجات الحرارة اليوم في المملكة
28/01/2020   1:24 م

“الأرصاد”: هذه أدنى درجات الحرارة اليوم في المملكة

+ = -
742

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أدنى درجات الحرارة المسجلة في محافظات ومناطق المملكة اليوم (الثلاثاء).

وسجلت حائل أدنى درجة حرارة اليوم بواقع صفر مئوية، بينما سجلت طريف درجة مئوية واحدة، ورفحاء ثلاث درجات.

وأشارت بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات إلى أن درجة الحرارة في العلا اليوم بلغت 4 مئوية، وفي نجران 5 درجات مئوية.

وكانت لأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة خلال فترة المساء والليل، على الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة وتبوك وحائل، على أن تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: هذه أدنى درجات الحرارة اليوم في المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085224.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.