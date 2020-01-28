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أخبار المناطق > وزير الخارجية: لا نؤيد مغادرة القوات الأمريكية العراق.. ونقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا “خطير جدًا”
28/01/2020   1:23 م

وزير الخارجية: لا نؤيد مغادرة القوات الأمريكية العراق.. ونقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا “خطير جدًا”

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولا تريد مغادرتها، نظراً لأن خروجها سيجعل المنطقة أقل أمناً.

وأوضح الوزير في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة مهم جداً، حيث تمكنت القوات الأمريكية من هزيمة تنظيم داعِش في العراق والشام وسوريا، ومنعت توسع الجماعات الإرهابية وظهورها مجدداً.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن المنطقة أصبحت أكثر أمناً بعد مقتَل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مبيناً أن مقتَل سليماني كان دفاعاً عن النفس من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.

وحول دور تركيا في سوريا، لفت وزير الخارجية إلى أن أنقرة لم تكتف بنقل مستشارين إلى ليبيا بل نقلت مقاتلين سوريين إلى هناك، واصفاً هذا السلوك التركي بـ”الخطير جداً”، نظراً لأن نقل مقاتلين غير نظاميين لساحة معقدة أصلاً سيزيد تعقيدها ويسهم في دخول عناصر متطرفة ساحة الصراع.

وزير الخارجية: لا نؤيد مغادرة القوات الأمريكية العراق.. ونقل تركيا مقاتلين إلى ليبيا “خطير جدًا”

أخبار المناطق
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