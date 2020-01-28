شرطة مكة تقبض على مقيمَين بحوزتهما 2498 هوية مقيم مزورة

ألقت الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمَين، لتورطهما في تزوير هوية مقيم، وضبطت بحوزتهما 2498 بطاقة هوية مزورة.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمَين، أحدهما من الجنسية الهندية والثاني من الجنسية الصومالية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض.
وأفاد الغامدي أنه ضُبط بحوزتهما عدد (2498) بطاقة مزورة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.وفق”أخبار 24″.