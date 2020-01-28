تعيين “شروق الجدعان” نائباً لمدير صندوق النفقة كأول امرأة تتولى هذا المنصب

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، الشيخ وليد الصمعاني، بتعيين شروق بنت محمد الجدعان نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في الصندوق.
وعبرت الجدعان عن شكرها للشيخ الصمعاني على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.
وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة)، الموجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم يُنفذ من المحكوم عليه.
وشهد شهر نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، المختصة بـ(النفقة المؤقتة)، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار. وفق “أخبار 24”.
وأكد الصندوق توفير النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة؛ مما يفرج كربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهرياً.