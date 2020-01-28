بالفيديو.. مواطن متضرر من سوء البناء يروي معاناته التي استمرت 4 سنوات ومماطلة البنك في تعويضه

روى مواطن تعرض منزله لأضرار نتيجة سوء البناء، معاناته وتردده على عدة جهات للحصول على حقه في التعويض من البنك، وكيف استمر الأمر لمدة 4 سنوات حتى تمكن من الحصول على حقه.
وقال المواطن الحميدي الثبيتي في لقائه مع برنامج “تم” على قناة “SBC”، إنه بعد عام من استلامه منزله بدأت تظهر بعض الأضرار، وذات يوم سمع صوتاً يشبه الانفجـار فوجد صالة المنزل قد حدث لها هبوط، فتوجه إلى البنك وقدم شكوى للحصول على قيمة التأمين استمرت لنحو 8 أشهر دون أي نتيجة.
وأضاف الثبيتي أنه توجه بعدها لتقديم شكوى لمؤسسة النقد، والتي تواصلت مع البنك الذي رد بأن التأمين يعوض فقط الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية ما جعله يتوجه نحو المحكمة لتحريك دعوى ضد البنك.
وأوضح أن القضية امتدت لنحو 7 جلسات وفي كل جلسة كان مندوب البنك يصر على أن القضية ليست من اختصاص المحكمة ولكن من اختصاص هيئة المنازعات، لكن المحكمة قضت في النهاية بأن القضية من اختصاصها، وقدم بعضها تقارير من مكاتب هندسية عن الأضرار التي حدثت لمنزله لكن البنك لم يقبل بها. وفق “أخبار 24”.
وأشار الحميدي إلى أنه وصل لمرحلة من التعب والإرهاق، واستأجر بعدها منزلاً لمدة وأصر على المضي قدماً في سعيه للحصول على حقه، ورأت المحكمة أنها يجب أن ترشح مكتباً هندسياً تثق فيه ليتواصل هو مع البنك.
وبيّن أن الأمر انتهى أخيراً لصالحه وحصل على حقه في التعويض، ناصحاً كل مَن تضرر من سوء بناء المنازل للمطالبة بحقه وعدم اليأس والصبر حتى الحصول على حقه.
#تم | المتضرر الحميدي الثبيتي يتحدث عن الضرر الذي حصل معه من سوء جودة البناء.#ضمان_جودة_البناء pic.twitter.com/O5Ooet3Qhd
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 27, 2020