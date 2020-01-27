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أخبار محلية > بالفيديو.. السمنة في المملكة تتجاوز الـ 70% من مجمل التعداد السكاني
27/01/2020   10:22 م

بالفيديو.. السمنة في المملكة تتجاوز الـ 70% من مجمل التعداد السكاني

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سلّط تقرير نشرته قناة “الإخبارية” الضوء على معدلات السمنة في المملكة، والتي تزايدت بسبب السلوكيات الخاطئة في التغذية وقلة الحركة.

وأوضح أن السمنة تتفشى في جميع أنحاء العالم، وقد تجاوزت نسبتها 70% من مجمل التعداد السكاني في المملكة، وذلك بسبب تغير العادات الغذائية وقلة ممارسة الرياضة.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الصحة الخليجي كشف عن 20 ألف حالة وفاة سنويا، وبمعدل 54 حالة وفاة يوميا، هم ضحايا الإصابة بالسمنة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. السمنة في المملكة تتجاوز الـ 70% من مجمل التعداد السكاني

أخبار محلية
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