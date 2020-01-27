نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي -اليوم (الإثنين)- مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حـادث مروع في محطة وقود بالقصيم.
وأظهر المقطع المقتبس من تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة اقتحام سيارة تسير بسرعة عالية جداً للمحطة أثناء انشغال العامل بملء خزان وقود إحدى السيارات.
واندفعت السيارة بقوة و”طارت” من فوق سيارة “شيفروليه كامارو” وكشطت أجزاء من سقفها، كما انقضّت على العامل وصدمته بقوة.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات حول مصير العامل وما إن كان قد نجا من الحـادث، كما لم تُتح أي معلومات حول سائقي السيارتين.
وفق “أخبار 24”.