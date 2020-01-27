وزير الخارجية لـ”سي إن إن”: لا يمكن لحاملي الجوازات الإسرائيلية زيارة السعودية

علّق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لحاملي وثائق السفر الإسرائيلية بالسفر إلى المملكة لأغراض دينية أو تجارية.
وقال وزير الخارجية – في حوار مع قناة “سي إن إن” الأمريكية – إن الإسرائيليين غير مرحب بهم ولا يمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي زيارة المملكة، مؤكداً على موقف المملكة الثابت تجاه قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزارة داخلية الاحتلال قد أعلنت أن بإمكان حاملي الجواز الإسرائيلي السفر إلى المملكة إذا كان غرضهم أداء مناسك الحج أو العمرة أو إجراء لقاءات تجارية. وفق “أخبار 24”.