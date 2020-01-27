منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع مستوى تهديد “كورونا” على المستوى الدولي

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أعلنت منظمة الصحة العالمية – اليوم (الإثنين) – عن ارتفاع مستوى تهديد فايروس “كورونا الجديد” على المستوى الدولي.
وتأكدت إصابة ما يزيد على 2700 صيني بالفايروس، وزاد عدد الوفيات في الصين إلى أكثر من 80 شخصاً.
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