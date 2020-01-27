نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع مستوى تهديد “كورونا” على المستوى الدولي
27/01/2020   10:19 م

منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع مستوى تهديد “كورونا” على المستوى الدولي

+ = -
469

أعلنت منظمة الصحة العالمية – اليوم (الإثنين) – عن ارتفاع مستوى تهديد فايروس “كورونا الجديد” على المستوى الدولي.

وتأكدت إصابة ما يزيد على 2700 صيني بالفايروس، وزاد عدد الوفيات في الصين إلى أكثر من 80 شخصاً.

منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع مستوى تهديد “كورونا” على المستوى الدولي

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085111.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.