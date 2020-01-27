استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مطار الملك خالد اليوم (الإثنين)، بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً.
ومن المقرر أن تنظم هيئة الرياضة، مساء اليوم، احتفالاً للاعبي المنتخب، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، نظير تأهلهم إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عاماً.
وكان المنتخب قد خسر المباراة النهائية لبطولة “كأس آسيا 2020” أمام المنتخب الكوري بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني ويحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. وفق “أخبار 24”.
|📹| وصول بعثة المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً) إلى الرياض بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 pic.twitter.com/C08WAMCdj8
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 27, 2020