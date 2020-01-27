استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في مطار الملك خالد اليوم (الإثنين)، بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً.

ومن المقرر أن تنظم هيئة الرياضة، مساء اليوم، احتفالاً للاعبي المنتخب، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، نظير تأهلهم إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عاماً.

وكان المنتخب قد خسر المباراة النهائية لبطولة “كأس آسيا 2020” أمام المنتخب الكوري بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني ويحجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. وفق “أخبار 24”.

الأمير عبدالعزيز بن تركي يستقبل بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً