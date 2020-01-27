“من البئر إلى الناقلة”.. كيف تدير “أرامكو” عمليات الإنتاج والتسليم؟

نشرت شركة “أرامكو السعودية” تقريراً موجزاً عن مركز المراقبة والتحكم (OSPAS) المختصّ بتخطيط كافة عمليات الإنتاج وتتبعها وبرمجتها، والذي يُعد أهم المراكز التقنية في الشركة.
ويمكّن المركز العاملين من تتبع إنتاج النفط والغاز ومنتجات الوقود منذ خروجها من معامل الشركة وحتى تسليمها للمستهلكين عبر الأنابيب أو الشاحنات أو ناقلات النفط.
ويسمح مركز المراقبة والتحكم بمراقبة الإنتاج والمخزون في منشآت الشركة المتعددة، كما يزيد من موثوقية تسليم المنتجات.
تعرّف على أهمّ المراكز التقنية في أرامكو السعودية!
من فوهة البئر🛢وصولًا إلى الناقلة 🚢
يسمح هذا المركز للمهندسين بتخطيط وتتبّع وبرمجة كافة عملياتنا من خلال البيانات التي يتمّ جمعها
#أرامكو #تقنية pic.twitter.com/70EVKbrPuN
— أرامكو (@Saudi_Aramco) January 27, 2020
وفق “أخبار 24”.