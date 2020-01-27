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أخبار محلية > “من البئر إلى الناقلة”.. كيف تدير “أرامكو” عمليات الإنتاج والتسليم؟
27/01/2020   10:18 م

“من البئر إلى الناقلة”.. كيف تدير “أرامكو” عمليات الإنتاج والتسليم؟

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نشرت شركة “أرامكو السعودية” تقريراً موجزاً عن مركز المراقبة والتحكم (OSPAS) المختصّ بتخطيط كافة عمليات الإنتاج وتتبعها وبرمجتها، والذي يُعد أهم المراكز التقنية في الشركة.

ويمكّن المركز العاملين من تتبع إنتاج النفط والغاز ومنتجات الوقود منذ خروجها من معامل الشركة وحتى تسليمها للمستهلكين عبر الأنابيب أو الشاحنات أو ناقلات النفط.

ويسمح مركز المراقبة والتحكم بمراقبة الإنتاج والمخزون في منشآت الشركة المتعددة، كما يزيد من موثوقية تسليم المنتجات.

وفق “أخبار 24”.

“من البئر إلى الناقلة”.. كيف تدير “أرامكو” عمليات الإنتاج والتسليم؟

أخبار محلية
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