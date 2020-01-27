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أخبار المناطق > “أمانة مكة” تعلن تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة وتصدر عدداً من الرخص
27/01/2020   5:38 م

“أمانة مكة” تعلن تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة وتصدر عدداً من الرخص

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أعلنت مكة المكرمة تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، وإصدارها عدداً من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة، لتلبية احتياجات سكان وزوار العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية، ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية، التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة “بلدي” بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

“أمانة مكة” تعلن تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة وتصدر عدداً من الرخص

أخبار المناطق
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