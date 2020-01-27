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أخبار محلية > مقطع فيديو يكشف أخطاءً في ترجمة القرآن للعبرية.. ‏ومجمع الملك فهد يرد
27/01/2020   5:36 م

مقطع فيديو يكشف أخطاءً في ترجمة القرآن للعبرية.. ‏ومجمع الملك فهد يرد

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أرسل أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجمع ‏الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يتضمن شرحًا لأحد ‏المتخصصين في اللغة العبرية، يقول فيه إن هناك أخطاء واضحة في ترجمة ‏القرآن الكريم للغة العبرية، والتى تولى ترجمة نسختها مجمع الملك ‏فهد.

ومن بين الأخطاء التي سردها صاحب الفيديو، استبدال كلمة المسجد الأقصى بالهيكل، مع عدم ذكر اسم ‏الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.‏

من جانبه، أكد المجمع في رده على صاحب الرسالة أنه تم عرض المقطع على الجهة المختصة في ‏المجمع وفي انتظار اتخاذ الإجراء المناسب من قِبَل إدارة المجمع بعد ‏التحقق والدراسة.‎ وفق “أخبار 24”.

مقطع فيديو يكشف أخطاءً في ترجمة القرآن للعبرية.. ‏ومجمع الملك فهد يرد

أخبار محلية
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