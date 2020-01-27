مقطع فيديو يكشف أخطاءً في ترجمة القرآن للعبرية.. ‏ومجمع الملك فهد يرد

أرسل أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يتضمن شرحًا لأحد المتخصصين في اللغة العبرية، يقول فيه إن هناك أخطاء واضحة في ترجمة القرآن الكريم للغة العبرية، والتى تولى ترجمة نسختها مجمع الملك فهد.
ومن بين الأخطاء التي سردها صاحب الفيديو، استبدال كلمة المسجد الأقصى بالهيكل، مع عدم ذكر اسم الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.
من جانبه، أكد المجمع في رده على صاحب الرسالة أنه تم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع وفي انتظار اتخاذ الإجراء المناسب من قِبَل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة. وفق “أخبار 24”.