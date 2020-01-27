انضمت سيارة جديدة من نوع “بنتلي جي تي” لأسطول سيارات المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وكشف موقع “سكاي نيوز” نقلًا عن صحيفة “صن” اليوم (الإثنين)، أن قيمة السيارة تبلغ 210 آلاف دولار، وهي السيارة الثانية من ناحية الشعبية بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سيارة ”رينج روفر” ذات الدفع الرباعي.
وأفاد التقرير بأن صلاح يمتلك أيضاً سيارة لامبورغيني أفينتادور، ذات الشعبية الكبيرة بين لاعبي الكرة، بالإضافة لسيارة دفع رباعي من نوع مرسيديس جي إل أي، بيضاء اللون، وأخرى مرسيديس ”إس إل إس” الرياضية والتي يبلغ سعرها 230 ألف دولار.
واقتنى صلاح سيارة من نوع “أودي كيو 7″، عقب تعاقده مع ليفربول، قادمًا من روما الإيطالي، وهي سيارة دفع رباعي من شركة أودي الألمانية، بالإضافة إلى سيارة تويوتا كامري الاقتصادية، التي اقتناها خلال الموسمين الأخيرين.
يذكر أن راتب صلاح يبلغ نحو 260 ألف دولار أسبوعيا، مع فريقه ليفربول.