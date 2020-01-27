انضمت سيارة جديدة من نوع “بنتلي جي تي” لأسطول سيارات ‏المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.‏

وكشف موقع “سكاي نيوز” نقلًا عن صحيفة “صن” اليوم ‏(الإثنين)، أن قيمة السيارة تبلغ 210 آلاف دولار، وهي السيارة ‏الثانية من ناحية الشعبية بالنسبة للاعبي‎ ‎الدوري الإنجليزي ‏الممتاز، بعد سيارة‎ ‎”رينج روفر”‎ ‎ذات الدفع الرباعي‎.‎

وأفاد التقرير بأن صلاح يمتلك أيضاً سيارة‎ ‎لامبورغيني‎ ‎أفينتادور، ذات الشعبية ‏الكبيرة بين لاعبي الكرة، بالإضافة لسيارة دفع رباعي من ‏نوع‎ ‎مرسيديس‎ ‎جي إل أي، بيضاء اللون، وأخرى مرسيديس ‏‏”إس إل إس” الرياضية والتي يبلغ سعرها 230 ألف دولار.‏

واقتنى صلاح سيارة من نوع “أودي كيو 7″، عقب تعاقده مع ‏ليفربول، قادمًا من روما الإيطالي، وهي سيارة دفع رباعي من ‏شركة أودي الألمانية، بالإضافة إلى سيارة تويوتا كامري ‏الاقتصادية، التي اقتناها خلال الموسمين الأخيرين‎.‎

يذكر أن راتب صلاح يبلغ نحو 260 ألف دولار أسبوعيا، مع فريقه ‏ليفربول‎.‎

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