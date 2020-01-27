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اخبار رياضية > عسيري يؤزم أوضاع الأهلي
27/01/2020   1:16 م

عسيري يؤزم أوضاع الأهلي

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تأكد غياب عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مباراة فريقه غداً أمام استقلال دوشنيه الطاجكستاني في ملحق دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بداعي الإصابة.

وأظهرت الفحوصات الطبية، حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح من ثمانية إلى 10 أيام، إثر معاناته من إصابة في العضلة الخلفية تعيق مشاركته في التدريبات الجماعية.

وبهذا ينضم عبد الفتاح لقائمة الغائبين عن اللقاء، إضافة للسوري عمر السومة المصاب بخلع في الكتف، ومهند عسيري الذي أجرى عملية جراحية في الركبة، واللاعبين الأجانب غير المسجلين، الرأس الأخضري دجانيني، والبرازيلي ليما، والبوسني ساريتش. وفق “الرياضية”.

عسيري يؤزم أوضاع الأهلي

اخبار رياضية
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