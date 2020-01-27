النصر يفاوض الشباب لضم الصليهم في «الشتوية»

كشفت مصادر “دنيا الرياضة” أن إدارة النصر ستخاطب نظيرتها في نادي الشباب رسميا، وذلك لشراء المدة المتبقية من الفترة الحرة لعقد لاعب منتصف الميدان عبدالمجيد الصليهم (25 عاماً)، لضمان الاستفادة منه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما وقع اللاعب في كشوف النصر مساء أول من أمس (السبت) لثلاثة مواسم من دون الإفصاح عن قيمة العقد، إلا أن المصادر أشارت إلى أن القيمة الإجمالية للعقد خلال الثلاثة مواسم بلغت ثلاثة عشر مليون ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الصليهم لن يكون الصفحة الأخيرة لإدارة النصر في الفترة الشتوية الحالية، وأن هناك مفاوضات مع أندية عدة ولاعبين بهدف كسب التوقيع قبل إغلاق الفترة مسـاء الجمعة المقبل.
من جانب آخر، تقرر أن يقود مواجهة ضمك والنصر التي ستقام الخميس المقبل على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة على حساب الجولة الـ16 مـن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين طاقم تحكيمي أجنبي بطلب من إدارة النصر، التي رفعت خطابا تطلب فيه تكليف طاقم تحكيمي أجنبي قبل أسبوعين.
وبدأ النصر عصر أمس (الأحد) تحضيراته الفنية الخاصة لمواجهة ضمك الخميس المقبل، إذ عاود الفريق تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي بعدما تمتع اللاعبون براحة ليوم أول من أمس (السبت)، وبدأ التدريب باجتماع لمدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا مع اللاعبين التي قدم فيها شكره وتقديره لهم على الجهد الذي بذلوه في مباراة الاتفاق وعلى تحقيق الفوز مطالبًا بمواصلة الانتصارات وتركز التدريب على التدريبات اللياقية والتكتيكية، قبل أن يتوجه اللاعبون للنادي الصحي.