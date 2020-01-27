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أخبار محلية > مع اقتراب رمضان .. أسعار استقدام العمالة الأوغندية ترتفع إلى ‏‏10 آلاف ريال
27/01/2020   1:13 م

مع اقتراب رمضان .. أسعار استقدام العمالة الأوغندية ترتفع إلى ‏‏10 آلاف ريال

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توقعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن تصل أسعار ‏الاستقدام من أوغندا إلى 10 آلاف ريال، مع زيادة الطلب على العمالة ‏المنزلية لموسم شهر رمضان.‏

وأشارت وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن تكلفة العمالة المنزلية الأوغندية ‏في ارتفاع مستمر مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان، إذ ‏تراوح حاليًا بين 8 – 10 آلاف ريال، مقابل 7 آلاف ريال في وقت سابق‎.

وقدرت المصادر إجمالي العمالة المنزلية الأوغندية التي تصل ‏إلى المملكة شهريا بنحو 2500 – 3000 عاملة، لافتة ‏إلى أن عدد المعاملات التي تنجزها المكاتب تتراوح ما بين 50 ‏إلى 200 عاملة شهريًا .‏‎

مع اقتراب رمضان .. أسعار استقدام العمالة الأوغندية ترتفع إلى ‏‏10 آلاف ريال

أخبار محلية
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