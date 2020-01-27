مع اقتراب رمضان .. أسعار استقدام العمالة الأوغندية ترتفع إلى ‏‏10 آلاف ريال

توقعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن تصل أسعار الاستقدام من أوغندا إلى 10 آلاف ريال، مع زيادة الطلب على العمالة المنزلية لموسم شهر رمضان.
وأشارت وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن تكلفة العمالة المنزلية الأوغندية في ارتفاع مستمر مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان، إذ تراوح حاليًا بين 8 – 10 آلاف ريال، مقابل 7 آلاف ريال في وقت سابق.
وقدرت المصادر إجمالي العمالة المنزلية الأوغندية التي تصل إلى المملكة شهريا بنحو 2500 – 3000 عاملة، لافتة إلى أن عدد المعاملات التي تنجزها المكاتب تتراوح ما بين 50 إلى 200 عاملة شهريًا .