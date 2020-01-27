“سكني” يوقع اتفاقية تعاون مع “سابك” لتقديم خدمات إسكانية

وقع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة سابك الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع اتفاقية تعاون بين شركة سابك وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الشركة المستحقين للدعم السكني.
تأتي هذه الاتفاقية التي وقعت في المقر الرئيسي للشركة بالرياض، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
بدوره، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية مع القطاع الخاص، مبينًا أن اختيار “سابك” جاء نتيجة لدورها القيادي في دعم الاقتصاد الوطني واهتمام القيادة بتوفير سبل التملك لجميع المواطنين.
ولفت إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تسعى الوزارة من خلالها للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” و”سابك” تقديم عروض خاصة لمنسوبي الشركة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر الشركة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.
كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي “سابك” بعروض حصرية، خلال فترة إقامة المعرض. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقر الشركة، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية و الخاصة من الشركات الكبرى لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
وتستهدف الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الادخار وتبادل الخبرات المشتركة بين “سابك” ووزارة الإسكان ونقل خبرات الشركة في مجال الادخار للقطاع الحكومي.
وفي سياق متصل، وقع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، عدة اتفاقيات مع كلًا من مصرف الراجحي والبنك الأهلي وسامبا وبنك البلاد وبنك ساب، لتقديم عروض غير مسبوقة لمنسوبي شركة سابك للتمويل العقاري والشخصي.
ويأتي انضمام شركة سابك كانطلاقة للشراكة والتعاون المشترك مع القطاعات الخاصة الكبرى واستكمالاً لاتفاقيات سابقة مع وزارة الحرس الوطني ووزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية.