“الصحة” تقدم عدداً من النصائح والإرشادات لتجنب العدوى بـ”كورونا” الجديد

قدمت وزارة الصحة في منشور توعوي عدداً من النصائح والإرشادات، التي تساعد على تجنب العدوى بفيروس “كورونا” الجديد، الذي أُعلن انتشاره مؤخراً في الصين، وراح ضحيته نحو 80 شخصاً حتى الآن، حسبما أعلنت السلطات الصينية.
وتضمن منشور الوزارة التوعوي بشأن طرق الوقاية من العدوى بفيروس “كورونا” الجديد، النصائح والإرشادات التالية:
غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.
تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.
طهي اللحوم والبيض جيداً.
تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.
من جانب آخر، أكدت الوزارة في منشورها، أن المسوحات الأولية أكدت خلو المملكة من تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أكد أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس الجديد، وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للمرض في منافذ الدخول للمملكة.