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أخبار محلية > شركة الغاز تحدد موعدًا لوقف تداول الأسطوانات الكبيرة
27/01/2020   1:07 م

شركة الغاز تحدد موعدًا لوقف تداول الأسطوانات الكبيرة

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حددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية يوم 1 شوال 1441هـ، الموافق 24 /05/ 2020م موعدًا نهائيًا لقبول استبدال ‏الأسطوانات ذات الحجم الكبير 22 كلغم.‏

‏ونبَّهت الشركة كافة عملائها بأنه سيتم إيقاف تداول الأسطوانات بالحجم ‏الكبير، على أن يتم استبدال الأسطوانة الكبيرة بـأسطوانتين سعة ‏‏11 كلغم، ولن يكون هناك أي فرق مالي أو مصاريف إضافية ‏على المستهلك.‏

وأشارت الشركة بحسب “الرياض” إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق رفع مستوى ‏السلامة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع ‏اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‎.‎

شركة الغاز تحدد موعدًا لوقف تداول الأسطوانات الكبيرة

أخبار محلية
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