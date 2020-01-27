شركة الغاز تحدد موعدًا لوقف تداول الأسطوانات الكبيرة

حددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية يوم 1 شوال 1441هـ، الموافق 24 /05/ 2020م موعدًا نهائيًا لقبول استبدال الأسطوانات ذات الحجم الكبير 22 كلغم.
ونبَّهت الشركة كافة عملائها بأنه سيتم إيقاف تداول الأسطوانات بالحجم الكبير، على أن يتم استبدال الأسطوانة الكبيرة بـأسطوانتين سعة 11 كلغم، ولن يكون هناك أي فرق مالي أو مصاريف إضافية على المستهلك.
وأشارت الشركة بحسب “الرياض” إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق رفع مستوى السلامة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.