بالفيديو.. “التجارة” تضبط جريمة تستر تجاري لمنشأة مستلزمات طبية بالرياض

أطاحت وزارة التجارة والاستثمار، باثنين من الوافدين يمارسان جريمة التستر التجاري، بعد أن مكنهما مواطن من إدارة منشأة تعمل في مجال استيراد المستلزمات الطبية ولديها مكتب للتخليص الجمركي بالرياض.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو، أظهر مفتشي الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة أثناء تنفيذهم عملية ضبط المنشأة، وأظهر المقطع مكتب المدير الوافد ومكتب المحاسب والمبالغ التي عُثر عليها بداخله، والمقدَّرة بمليون ريال، كما أظهر المقطع إخلاء الموقع من الموظفين وإغلاقه.
فيما دعت الوزارة المواطنين للتبليغ عن جرائم التستر التجاري، أكدت أنها رصدت مكافأة لمن يبلغ عن جريمة تستر تجاري تصل لنسبة 30% من مقدار الغرامة التي ينص عليها الحكم في القضية. وفق “أخبار 24”.
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“التجارة” بعد التحرّي والرصد، تضبط جريمة #تستر_تجاري لمنشأة تجارية بالرياض.
التستر #يبدأ_وينتهي_بك pic.twitter.com/QZGvLUb0gn
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) January 26, 2020