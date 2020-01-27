نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجمارك” توضح حقيقة السماح لكل شخص بإدخال 100 علبة من السجائر
27/01/2020   8:34 ص

“الجمارك” توضح حقيقة السماح لكل شخص بإدخال 100 علبة من السجائر

+ = -
638

قالت الهيئة العامة للجمارك إن ما رود على لسان نائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سليمان التويجري، حول السماح لكل شخص بإدخال 100 علبة دخان أو 10 كروز غير خاضعة للرسوم عبر المنافذ، غير دقيق.

وأكدت الهيئة أن الكمية المسموح بها 50 علبة فقط لكل مسافر، وعدد السجائر المسموح بدخوله مع الأشخاص البالغين من العمر 18 عاماً ومعفاة من الرسوم الجمركية، 200 سيجارة بواقع كرز واحد فقط.

وأشارت وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أنه تم السماح مؤقتاً باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة بمعدل 5 كروز، مضيفة أنه لم يطرأ تغيير على كميات التبغ من الأنواع الأخرى.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم العمل بذلك بشكل مؤقت حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص الدخان الجديد.

“الجمارك” توضح حقيقة السماح لكل شخص بإدخال 100 علبة من السجائر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085035.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.