نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مصدر: طبيب غير مُصنف يمارس عمله بأحد مستشفيات بريدة ويروج لنفسه إلكترونياً
27/01/2020   8:34 ص

مصدر: طبيب غير مُصنف يمارس عمله بأحد مستشفيات بريدة ويروج لنفسه إلكترونياً

+ = -
534

أفاد مصدر بأن طبيباً غير مصنف من هيئة التخصصات السعودية يعمل في عيادة للجلدية بأحد مستشفيات بريدة منذ سنوات.

وقال المصدر وفقاً لـ”الوطن”، أن الطبيب يقوم بالكشف على المرضى ويشخص حالاتهم ويقدم لهم وصفات وأدوية طبية، كما يروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الطبيب لم يكتفِ بذلك، بل يروّج لبعض المنتجات التجميلية والصيدلية، مبيناً أن هناك مكاتبات ومخاطبات جرت لإدارة المستشفى للتدخل لكن دون جدوى.

وطالب المصدر بتشكيل لجنة من قِبل وزارة الصحة للوقوف على هذه المخالفات، ومحاسبة إدارة المستشفى عن هذه المخالفة.

مصدر: طبيب غير مُصنف يمارس عمله بأحد مستشفيات بريدة ويروج لنفسه إلكترونياً

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885085033.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.