مصدر: طبيب غير مُصنف يمارس عمله بأحد مستشفيات بريدة ويروج لنفسه إلكترونياً

أفاد مصدر بأن طبيباً غير مصنف من هيئة التخصصات السعودية يعمل في عيادة للجلدية بأحد مستشفيات بريدة منذ سنوات.
وقال المصدر وفقاً لـ”الوطن”، أن الطبيب يقوم بالكشف على المرضى ويشخص حالاتهم ويقدم لهم وصفات وأدوية طبية، كما يروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الطبيب لم يكتفِ بذلك، بل يروّج لبعض المنتجات التجميلية والصيدلية، مبيناً أن هناك مكاتبات ومخاطبات جرت لإدارة المستشفى للتدخل لكن دون جدوى.
وطالب المصدر بتشكيل لجنة من قِبل وزارة الصحة للوقوف على هذه المخالفات، ومحاسبة إدارة المستشفى عن هذه المخالفة.