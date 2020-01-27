بالفيديو.. أسير سعودي سابق لدى الحـوثيين يروي تفاصيل مُثيرة حول سنوات الأسر وحديث سجانه عن المملكة

روى أسير سعودي سابق لدى مـليشيا الحـوثي بصنعاء، تفاصيل جديدة حول قصة وقوعه بالأسر وطرق تعـذيبه من قبل سجانيه.
وقال الأسير السابق ناصر الذروي، إنه تعرض للاعتقال قبل 4 سنوات أثناء زيارته لمدينة حرض، مشيراً إلى أنه جرى ترحيله إلى صنعاء واختفى هناك طوال تلك المدة.
وأضاف الذروي خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم يتواصل مع أهله سوى بعد عامين من اعتقاله، مبيناً أنه عاش فترة صعبة للغاية وكلها كرب داخل السجن وكاد يتعرض للموت.
ولفت إلى أنه أصـيب بتضخم في القلب وتورم في القدم قبل أن يضطر سجانه للذهاب به إلى السجن بعدما وصل وزنه إلى 40 كيلوجرام، مبيناً أن شخصاً من الحـوثيين كان يضطهده لأنه سعودي وكان يضـربه بكل أشكال الضـرب دون أسباب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن السجن كان عبارة عن قبر تحت الأرض ولا يوجد به أي تهوية، وكان معـذبوه يقولون له إنهم احتلوا صبيا ونجران، لكنه لم يكن يصدق ذلك، مشدداً على أنه لا يعلم شيئاً عن هوية المحققين معه كونهم كانوا يغمون عينيه.
ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:
مرضت في سجون الحوثي وكنت أستغيث فيأتي الرد: “خلوه يموت”#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/2wURHgQuGC
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020
ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:
كنت أتعرض للضرب داخل السجن بدون أسباب#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/9POaYKcspg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020
ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:
كنت في سجن شديد القذارة، ومياه الصرف الصحي كانت تطفح علينا، وكانوا يقطعون عنا مياه الشرب فترات طويلة #برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/fmY1KgEmAn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020
ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:
السجن في صعدة كان عبارة عن قبر تحت الأرض، وأصيبت بالأمراض داخله#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/8S8L3b7nsi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020
ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:
كنا نتعرض للتعذيب النفسي والتهديد أثناء التحقيق، وكانوا يحاولون إقناعنا بأنهم احتلوا السعودية#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/jZbL5aCXt5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020
ناصر الذروي – أسير سابق لدى ميليشيا الحوثي:
عائلتي لم تكن تعرف عني أي شيء خلال فترة سجني #برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zRR5iviknH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2020